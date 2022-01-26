BOTAŞ'tan açıklama: 81 ilin tamamında gaz arzı sorunsuz devam ediyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), yer altı doğal gaz depoları, Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri (FSRU) ve iletim şebekesine yönelik iddialara ilişkin, 81 ilin tamamında rekor tüketimlere rağmen gaz arzının sorunsuz devam ettiğini ve gerekli her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara yanıt verildi.

Doğalgaz piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan analiz ve yorumlarda sistematik olarak gerçek dışı ve spekülatif bilgilerin paylaşıldığı aktarılan açıklamada, "Birçoğu gerçeklikten uzak, şahsi ve/veya kurumsal menfaatlere hizmet amacı taşıdığı düşünülen bu ifadelerin, Türkiye doğalgaz piyasasını yönlendirme, gaz fiyatlarını yükseltme amacına matuf olduğu değerlendirilmektedir." denildi.

Açıklamada, "Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi tamamlanmadı" iddialarına yönelik, "2017 yılında 1. fazı, 2021 yılında ise 2. fazı devreye alınmak suretiyle proje tamamlanmıştır. Böylelikle toplam 1.2 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşılmıştır. Kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla giren tesiste sadece 2021'de toplam 1 milyar metreküp doğal gaz iletim sistemine verilmiş, halihazırda verilmeye devam edilmektedir. 2019'da başlayan genişletme projesi ise 2023'te tamamlanacak olup, toplamda 5.4 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.