BOTAŞ’ın Rusya’ya olan borcu neden ertelendi: 'Seçim dönemi mi finanse edilecek'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada; TBMM gündeminde bulunan BOTAŞ’ın ödenmemiş vergi, idari para cezaları ile borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Akın, “TBMM’ye getirilen yeni bir düzenlemeyle BOTAŞ’ın vergi borçlarının tekrar silinmesi amaçlanıyor. İktidar sözcülerinin son dönemde “Türkiye enerji üssü olacak” söylemiyle seçim öncesi yeni bir hikâye yaratmaya çalışırken; en büyük enerji kamu kurumu olan BOTAŞ’ın vergi borçlarının silinmek istenmesi bu söylemin inandırıcı olmadığını göstermektedir” yorumunda bulundu.

Akın şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin en büyük enerji kamu kuruluşu olan BOTAŞ sürekli kar ederken, artık sürekli zarar eden bir kurum haline dönüştü. TBMM’ye getirilen yeni bir düzenlemeyle BOTAŞ’ın vergi borçlarının tekrar silinmesi amaçlanıyor. İktidar sözcülerinin son dönemde “Türkiye enerji üssü olacak” söylemiyle seçim öncesi yeni bir hikâye yaratmaya çalışırken; en büyük enerji kamu kurumu olan BOTAŞ’ın vergi borçlarının silinmek istenmesi bu söylemin inandırıcı olmadığını göstermektedir.

'Türkiye yeşil ve yenilenebilir enerjide merkez olacak'

Avrupa başta olmak üzere dünyada doğalgazdan çıkma planları yapıldığı bilinmektedir. Türkiye enerjide merkez bir ülke olmak istiyorsa, yenilenebilir ve yeşil enerjiyi ana odağına alması gerekmektedir. Tüm dünyada yeşil dönüşüm, yeşil enerji ve temiz enerji eksenli bir dönüşüm yaşanmaktadır. Güneş ışıma oranı Türkiye’nin yarısı olan Almanya 2030 yılında güneş enerji hedefi 230 gigavat olduğu dikkate alındığında ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin ne kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır. AK Parti iktidarının 20 yıldır gerçekleştiremediği dönüşümünü seçimden sonra 2030 yılına kadar yeşil ve yenilenebilir enerjiyi ana odağa alarak yapmak mümkündür.

'Rusya'ya borç ertelenecekse vatandaş niye peşinen ödüyor?'

BOTAŞ’ın Rusya’ya olan borcunun ertelendiği yönünde iddialar konusunda iktidarın sessiz kalması manidardır. Türkiye’nin kaderini belirleyecek seçim öncesi iktidarın BOTAŞ’ın Rusya’ya olan borcunu erteleyerek seçim dönemini finanse edeceği ifade edilmektedir. BOTAŞ’ın borcu ertelenirken, vatandaşlarımız ise kullandığı doğalgazın bedelini ödemeye devam etmektedir.” (ANKA)