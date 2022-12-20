Batman'da esnaf 3 DEDAŞ personelini rehin aldı

Batman'da iddiaya göre bir esnaf "kaçak elektrik kontrolü" için işyerine giden Dicle Elektrik personelini rehin aldı.

Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin "kaçak elektrik" kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla işyerine yönlendirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, görevlilerin esnaf tarafından rehin alındığı belirtildi.

İki personeli bırakan kişi, 1 personeli işyerinde alıkoydu.

Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi.