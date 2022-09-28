BOTAŞ doğalgaza zam hazırlığında

BOTAŞ’ın ekim ayında sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza zam yapmak için çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.

Dünya'nın haberine göre sektör kaynakları, zam önerilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletti. Gelinen aşamada elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 10’un üzerinde bir zam planlandığı bildirildi. Sanayide üretilen elektrik için de zam önerildiği ancak sanayi kesiminin fiyat artışlarına karşı çıkması nedeniyle bakanlığın bu konuda çekinceli olduğu öğrenildi.