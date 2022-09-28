Açlık sınırı 7 bin 245 liraya, yoksulluk sınırı 23 bin 600 liraya yükseldi

Türk-İş, Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 7 bin 245 liraya, yoksulluk sınırı 23 bin 600 liraya yükseldi.

Haber Merkezi

Türk-İş, Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7.245,18 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 23.599,93 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9.469,35 TL’ye yükseldi.

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