Botan çayı siyaha büründü: İnceleme başlatıldı

Siirt'e 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisindeki Botan Çayı'nın rengi, siyaha büründü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, çayda numune alınarak inceleme başlatıldı.

DHA'nın haberine göre; Siirt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Mesut Batur, geçen yıl mart ayında da benzer durumun yaşandığını belirterek, "Geçen yıl yine bu vakitlerde Botan'da renk değişimi görülmüştü. Bu senede renk değişimi ile karşılaşıyoruz. Diğer kurumlarla beraber koordinasyon kurarak yaptığımız inceleme sonucunda kirletici unsur bulunmadı. Onun haricinde diğer kurumlar tarafından numuneler alındı. Numunelerden çıkacak sonuçlar, kamuoyu ile paylaşılacak" ifadesini kullandı.

Havanın aniden değişmesine bağlı alg patlamasının yaşandığını hatırlatan Batur, "Bizim geçen sene de yaptığımız çalışmalar sonucunda tahminimiz; alg popülasyonunun artması, alg patlaması dediğimiz bir doğal olay olduğu yönünde. Bildiğiniz gibi bulunduğumuz mevsim itibarıyla hava sıcaklığının aniden değişmesi, sıcaklık farklarının bir anda yükselmesi ve alçalması sonucunda doğal dengenin bozulmasına, bu da algların artmasına sebep olmaktadır. Kanaatimiz; alg popülasyonunun artması. Yine de aldığımız numunelerin çıkması akabinde kamuoyu tam olarak bilgilendirilecektir" diye konuştu.