Bosnalı Sırp general Mladic, Lahey’deki hapishane hastanesinde öldü

Yugoslavya’nın parçalanmasına giden süreçte 1995 yılındaki iç savaştaki Srebrenitsa Katliamı nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 2017 yılında “soykırım” ve “insanlığa karşı suç” işlemekten müebbet hapse mahkum ettiği Bosnalı Sırp General Ratko Mladic’in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sırp devlet televizyonu RTS’nin duyurduğu ölüm haberini daha sonra Reuters’a konuşan bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi de doğruladı.

Haberlerde Republika Srpska Ordusu generali Mladic’in Hollanda’nın Lahey kentinde bir BM hapishane hastanesinde öldüğü belirtildi.

Durumun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla Associated Press’e konuşan Mladiç’in bir aile üyesi de haberleri doğruladı.

Yugoslavya’nın dağılması sürecinde 1992’de başlayan savaşta 1995 yılına gelene kadar Sırp, Hırvat, Boşnak ve Arnavut milliyetçiler tarafından çok sayıda karşılıklı katliam yapılmıştı.

Ancak NATO müdahalesinin gerekçesi Srebrenitsa ve Pazar Yeri katliamları olmuştu.

Savaşın dönüm noktası olan ve tarihin en kanlı katliamlarından birine sahne olan Srebrenitsa’da tam olarak ne yaşandığı ve katliamda kimlerin pay sahibi olduğu tartışılmaya devam ediliyor.

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