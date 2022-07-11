Hollanda Srebrenitsa Katliamı için resmi olarak 'özür diledi': Büyük güçsüzlük yaşadık

Hollanda hükümeti, 1995'te Srebrenitsa'da katledilen binlerce insanın yakınlarına "en derin özürlerini" sundu. Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Bosna-Hersek'in Potočari mezarlığında düzenlenen katliamın 27. yıl dönümü anmasında yaptığı konuşmada "Uluslararası toplum Srebrenitsa halkını koruyamadı" dedi.

Srebrenitsa'da Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska) kuvvetleri sivillere dönük saldırısını başlattığında, BM'nin Hollandalı barış güçleri kamplara sığınan insanları zorla çıkartıp ölüme yollamıştı.

"Hollanda hükümeti bu başarısızlığın olabileceği durum için siyasi sorumluluğu paylaşıyor." diyen Ollongren, katliamdan sadece bir tarafın sorumlu olduğunu savunarak, Republika Srpska ordusuna işaret etti. Ollongren, BM askerlerinin Srebrenitsa'ya dönük saldırı başladığı sırada çaresiz hissettiklerini ve "büyük güçsüzlük" yaşadıklarını öne sürdü.

Republika Srpska, Srebrenitsa'ya saldırılarını sıklaştırdığı sırada, daha önce silahları toplanan Bosnalılar silahlarını geri almak için başvurmuş, Hollandalı komutan bu talebi geri çevirmişti. Hollandalıların, barış gücünün havadan müdahale edeceği iddiasına rağmen birkaç F-16 uçuşu dışında Srebrenitsa’ya müdahale olmamıştı. Hollanda birlikleri katliam sırasında kentten tahliye edilmişti. Temmuz 1995'te Sırp güçleri kenti ele geçirdi ve yaklaşık 8 bin erkek ve çocuk katledildi.

Hollanda geçtiğimiz yıllarda katledilen 350 Bosnalının ailesine tazminat ödeyeceğini açıklamıştı.

Srebrenitsa katliamının Yugoslavya’da bulunan yabancı kuvvetlerce önünün açıldığı tartışması daha önce de gündeme getirilmişti. Republika Srpska komutanı Ratko Mladić ve ordusu Srebrenitsa'ya ilerlerken, Boşnak güçlerinin komutanı Alija Izetbegović, kentteki birliklerine çekilme emri vermişti. Izetbegović, bu tutumundan dolayı Srebrenitsa polis şefi ve kentteki Boşnak Birlikleri'nin komutanı tarafından "katliama göz yummakla" suçlamıştı.