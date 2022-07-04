Boşanmak üzere olduğu kadının babasını öldüren şahıs tutuklandı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadının kaldığı eve gelerek kayınbabasını öldüren ve kadını da yaralayan zanlı tutuklandı.

İHA'nın haberine göre bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K., yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.’yı bıçakladı.

Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçarak evine giden Fatih K. ise kendi evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.