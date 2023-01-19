Boşanmak isteyen eşinin ailesine zehirli baklava gönderdi: 8 yıl hapis cezası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, boşanmak isteyen eşinin ailesine gönderdiği baklava ile eşinin babasını zehirlediği iddiasıyla tutuklanan Ferudun Alkan, 8 yıl 22 gün hapse çarptırıldı.



DHA'nın haberine göre; Antalya'da eşi Ferudun Alkan'dan boşanmak isteyen Melek Alkan, babası Metin Kabakçı'nın Muratpaşa ilçesindeki evine taşındı. Ferudun Alkan ise 21 Kasım 2020'de Kabakçı'nın evine silahlı saldırı düzenledi. Şikayet sonrası Ferudun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Cezadan sonra 27 Kasım'da Metin Kabakçı'nın evine sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen iki kişi girdi, getirdikleri baklavayı ikram etti. Eve giren iki kişi, Metin Kabakçı'nın baklavayı yemesinin ardından evden ayrıldı. Kısa süre sonra Kabakçı, fenalaşarak yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kabakçı'yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlk tetkiklerde zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakıma alındı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında evdekilerin ifadesini aldı. Gelen iki kişiden şüphelenen polis, zehirli baklavayı Ferudun Alkan'ın yolladığını belirledi. Eve 'sosyal hizmetler görevlisi' gibi gelip, baklavayı ikram eden Osman G. ve Melike E. ile Ferudun Alkan gözaltına alındı. 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ferudun Alkan ve Melike E. ile Osman G., SEGBİS ile katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan Ferudun Alkan, "Benim öldürme gibi bir düşüncem yoktu. Tek derdim, evliliğimi kurtarmaktı. Olaydan dolayı pişmanım" dedi. Ferudun Alkan, 8 yıl 22 gün hapse çarptırıldı; Melike E. ve Osman G. hakkında ise beraat kararı verildi.