Boşanmak istediği eşi tarafından saldırıya uğrayan kadın 2 bacağını kaybetti

Fethiye’de 24 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Hatice Katranç (43), bir kahvehanede bulunduğu sırada boşanma aşamasında olduğu eşi Veli Katranç’ın (46) av tüfeğiyle düzenlediği silahlı saldırıya uğradı.

ANKA’dan Esma Turan’ın haberine göre ağır yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İki bacağı da ampute edildi

Hastanede 3 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Hatice Katranç’nin sol bacağı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak kesildi. Sağ bacağını kurtarmak için yürütülen 7,5 aylık yoğun tedavi sürecinde de doku ve sinir kayıpları nedeniyle başarı sağlanamadı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların bacak genelinde doku ölümüne yol açması üzerine sağ bacak da geçtiğimiz günlerde ameliyatla ampute edildi.

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‘Protez bacak için yardım bekliyorum’

Hatice Katranç, doktorların ve sağlık çalışanlarının bacaklarını kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Kesilen bacağında enfeksiyon oluşmaması durumunda kısa süre içinde taburcu edileceğini belirten Hatice Katranç, şu ifadeleri kullandı:

"24 Ocak'ta eşim olan Veli Katranç tarafından, bacaklarımdan acımasızca vuruldum. İlk sol bacağım kesildi. 7,5 aylık tedavinin sonucunda sağ bacağım da hiçbir tedaviye yanıt vermedi. O yüzden o da kesildi. Şu anda hastanede tedavi görmekteyim. Psikolojik de tedavi görüyorum. Sadece tek olumlu tarafı yakında evime gidecek olmam. Aileme kavuşacağım. Bir bacağımı protez beklerken şimdi iki bacağımı birden protez bekliyorum. Yani kullanmak zorundayım."

Olay anını da anlatan Hatice K., saldırının kahvehane önünde gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fethiye merkezde bir kahvehanenin önündeydim. Tanıdığım bir abiyle konuşuyordum. O sırada geldi ve orada bir sürü insan vardı. Onlar da zarar görebilirdi. Herkesin kaçışmasıyla ben de içeri kaçtım. Arkamdan gelerek beni acımasızca, gözünü kırpmadan, eli bile titremeden bacaklarımdan vurdu. 3 sefer ateş etti. Onun sonucunda da bacaklarımı kaybettim."

‘Verilecek ceza emsal teşkil etmeli’

İkinci duruşması 22 Eylül’de görülecek olan davada Hatice Katranç, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Hatice Katranç, "22 Eylül'de duruşmam var. Duruşmada onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Bütün kadınlardan, bütün herkesten destek bekliyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben böyle bir şeyi hak etmedim. Benim tek istediğim şey boşanmak. Bir kadın boşanmak istediği için başına bunların gelmemesi gerekiyor. Herkesten destek bekliyorum" dedi.

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