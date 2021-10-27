Boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Gaziantep'te bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken, talihsiz kadının çocukları yaşananlara isyan ederek babalarının en ağır cezayı almasını istedi.

Olay,

Gaziantep'te yaşayan 62 yaşındaki Ali Çakır, boşanmak üzere olduğu eşi 56 yaşındaki Behiye Çakır'ın annesiyle yaşadığı evinin önüne geldi. Ali Çakır, 500 lira nafaka isteyen eşi Behiye Çakır'a saldırdı.

Eşini ağır yaralayan saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Behiye Çakır ise çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadının hayati tehlikesi sürüyor.

'Babam kapıyı zorlayarak içeri girmiş'

Olayın ardından Behiye Çakır'ın kızı Serpil Köseler, babalarının hak ettiği cezayı almasını istedi. Köseler olayı şöyle anlattı:

"Annem kapının önünde otururken babam çıkıp geliyor. Annem de bunu görünce kapıyı kapatıp içeri giriyor. Sonrasında babam kapıyı zorlayarak içeri giriyor. Bu esnada annem yere düşünce annemin üzerine atlayarak 12 yerinden bıçaklıyor. Benim annem şu an ağır yaralı ve hayatı riski var. Benim annem bunu hak etmedi, bunun tek sebebi annemin 500 liralık nafaka istemesi. Annemin durumu çok kritik."

Behiye Çakır'ın oğlu Ahmet Çakır da, "Benim tek beklentim bunu yapan babamın en ağır cezayı almasıdır. Hatta müebbet hapis cezası almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Polise teslim olduktan sonra gözaltındaki işlemleri tamamlanan saldırgan Ali Çakır adliyeye sevk edildi. (İHA)