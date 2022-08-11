Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi yaşamını yitirdi

Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'in çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla Zerkin'in başına ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zerkin, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zerkin'in beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Zerkin'den koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucu pozitif çıkınca Zerkin'in organları bağışlanamadı. Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.