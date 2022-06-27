Boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğradı: Hayati tehlikesi sürüyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan N.M. (38) çocuklarıyla birlikte bulundukları araçta silahlı saldırıya uğradı.

Mezopotam Ajansı'nın haberine göre, boşanma aşamasındaki eşi E.M.'nin (51) saldırısına uğrayan N.M. ağır yaralandı.



N.M. sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. E.M. ise saldırının ardından araçta bulunan çocukları da alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra Kemalpaşa ilçesinde gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü.