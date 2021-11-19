Boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle saldırdı

Malatya'da saldırgan şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle saldırarak kayıplara karıştı.

Haber Merkezi

Malatya'da boşanma aşamasında olan Hamza U. isimli saldırgan, eşinin ikametine pompalı tüfekle saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Evdeki kadın ve 2 çocuğu tahliye edildi.

Pompalı tüfekli saldırgan yakalanamadı. (İHA)

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