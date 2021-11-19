Malatya'da boşanma aşamasında olan Hamza U. isimli saldırgan, eşinin ikametine pompalı tüfekle saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Evdeki kadın ve 2 çocuğu tahliye edildi.
Pompalı tüfekli saldırgan yakalanamadı. (İHA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle saldırdı
Malatya'da saldırgan şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle saldırarak kayıplara karıştı.
Haber Merkezi
Malatya'da boşanma aşamasında olan Hamza U. isimli saldırgan, eşinin ikametine pompalı tüfekle saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Evdeki kadın ve 2 çocuğu tahliye edildi.
Pompalı tüfekli saldırgan yakalanamadı. (İHA)