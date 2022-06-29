Boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı 65 yaşındaki eşi Ummuhan Yurtseven'le barışmak için 45 yaşındaki oğlu Mustafa Yurtseven'in evine giden 71 yaşındaki Hüseyin Yurtseven önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.

Olayın ardından apartmandan çıkan Hüseyin Yurtseven, apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ummuhan ve Mustafa Yurtseven'in hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Mustafa ve Ummuhan Yurtseven'in cenazeleri otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)