Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında darp eden erkek tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda, annesi F.Y. ile pazar alışverişine giden 'C.İ.' adlı kadın, yolda boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından C.İ. darp edildi.

DHA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi ile E.H.İ., eşi C.İ.'yi darbetti. C.İ. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli, taksi ile olay yerinden kaçtı. Baygın haldeki C.İ.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken bölgeye sağlık ekipleri geldi. Hastanedeki tedavi sonrası C.İ., eşinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası E.H.İ.'ye dün evinde yakalandı. Gözaltına alınan E.H.İ., tutuklandı. Soruşturma sürüyor.