Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı: Cezası düşürüldü

30 Eylül 2019’da Kayseri Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde Ali Karadeniz boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i sokak ortasında karnından bıçakladı.

DHA'nın haberine göre Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınırken, kaçan Ali Karadeniz yakalanıp, tutuklandı.

Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ali Karadeniz, geçen yıl 8 Ekim’de görülen karar duruşmasında, "Sinem´i kimin yaraladığını bilmiyorum. Sinem ve arkadaşı O.E. ben cezaevine girince evden kaçtılar. Emniyette verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum" demişti.

Sinem Karadeniz'in daha önceki ifadelerinde O.E. ile ilişkilerinin olmadığını, kendisini eşinin bıçakladığını söylediği hatırlatılan duruşmada Ali Karadeniz, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ali Karadeniz’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ceza fazla bulundu

Sanık avukatının cezanın yüksek olduğunu gerekçe göstererek yaptığı itiraz ile dosya, istinafa taşındı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, kararı esastan bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin bozma gerekçesinde, sanık hakkında "haksız tahrik" indirimi yapılmadığı, cezanın fazla olduğu belirtilerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

İstinafın bozma kararının ardından Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında sanık Ali Karadeniz ile eşi Sinem Karadeniz hazır bulundu. Eski ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Ali Karadeniz, tahliyesini istedi.

Şikayetinin devam ettiğini belirten Sinem Karadeniz ise, "Kalıcı bir hasarım yok. Ama bıçak nefes borumu kestiği için nefes almakta zorlanıyorum. En ağır cezayı çekmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Karadeniz’i, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. "Haksız tahrik" indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, cezanın 11 yıl 3 aya düşürülmesine hükmederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.