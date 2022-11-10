Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık hakkında müebbet hapis istemi

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hamidollah N. ile taraf avukatları katıldı. Hamidollah N. olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini maktul eşi Marziye Salehzade ile konuşmak istediğini öne sürdü.

Sanık avukatı da "Müvekkilim eylemini maktulün kendisine çay fırlatması ve hakaret etmesi üzerine gerçekleştirmiştir. Uzun süredir tutuklu olması nedeniyle çocukları mağdur olmuştur. Tahliyesine karar verilmesini isteriz" ifadesini kullandı.

İddia makamı açıkladığı mütalaasında, sanığın maktulü 10 kez bıçaklamak suretiyle öldürdüğünün tespit edildiğini belirterek, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Hamidollah N. (30), Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak'ta boşanma aşamasındaki üç çocuk annesi eşi Marziye Salehzade'yi (30), 8 Mart 2022'de işlettiği kuaför dükkanında bıçaklayarak öldürmüş, elinden yaralanan sanık tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde gözaltına alınmıştı. (AA)