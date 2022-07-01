Boşanma aşamasındaki eşini öldüren, kayınbiraderini yaralayan şahıs intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Tülay Erdem, 2019 yılında evlendiği ve Konya’da beraber yaşadığı 41 yaşındaki eşi Tunç Erdem’den boşanmak için ailesinin evine Ankara’ya döndü.

Boşanma davası için Ankara’ya gelen Tunç Erdem, eşinin ailesinin evine gitti. Evin garaj girişinde eşinin çıkmasını bekleyen Erdem, dışarıda eşi ve kayınbiraderi İbrahim Gökekin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerleyen dakikalarında Erdem, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp ilk önce eşine, ardından kayınbiraderi Gökeken’e ateş etti. Olay yerinden otomobille uzaklaşan Erdem, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklaştıktan sonra seyir halindeki araçta kafasına dayadığı silahla intihar etti.

Tunç Erdem’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Tülay Erdem ve kardeşi İbrahim Gökekin yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tülay Erdem kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Gökekin’in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)