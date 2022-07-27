Boşanma aşamasındaki eşini evine girerken kurşunladı

Saat 21.00 sıralarında Edirne Yukarı Zaferiye Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde meydana gelen olaya göre A.D., boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu evin çevresinde pusu kurarak gelmesini bekledi. Yasemin D., evine gireceği sırada A.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. A.D., 5 kez ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre, sol bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Yasemin D. yere yığıldı. Silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekibine haber verdi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan A.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.