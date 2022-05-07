Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp kaçtı

Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana gelen olayda, Mehmet F. E. (38) boşanma aşamasında olduğu eşi Gülşen S.E.'nin yaşadığı (29) adrese geldi.

Mehmet F. E. yanında getirdiği bıçakla eşini sol kalça baldırından bıçakladıktan sonra evden kaçtı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)