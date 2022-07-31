Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın yapan şahıs tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle’de meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A. (26), bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia D. A.'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı. Burada çıkan tartışmada Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini karnından defalarca bıçakladı.

Kadını gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia D. A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Telefonundan canlı yayın yaptı

Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan Onur A., saldırının ardından eşinin telefonunu da yanına alarak kaçtı.

Rabia D. A.’nın sosyal medya hesabından elindeki bıçakla canlı yayın yapan Onur A., “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş” şeklinde konuştu.

Saldırgan tutuklandı

Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca Onur A., Çameli ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı. Daha önceden de aynı gerekçe ile intihara teşebbüs ettiği öğrenilen koca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)