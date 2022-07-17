Boşanma aşamasındaki eşine ateş etti, seken kurşunla kendi yaralandı

Karaman Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'nda saat 21.30 sıralarında meydana gelen olaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Soner E. boşanma aşamasındaki eşi S.E.'nin yaşadığı eve gitti.

DHA'nın haberine göre, Soner E. yanındaki tabancasını çıkarıp ateş etti. Tabancadan seken mermi Soner E.'nin sol eline isabet etti.

Soner E. hızla evden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Soner E.'yi evin 200 metre ilerisinde yolda yürürken buldu.

Ambulansa alınan yaralı Soner E., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.