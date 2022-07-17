Bağcılar'da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı

Bağcılar’da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber Merkezi

İstanbul'da Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor. (İHA)

Haber

Yahudi mezarlarını tahrip eden çocuklar ailelerine teslim edildi