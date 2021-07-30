Boşandığı eşini öldüresiye darp eden İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis cezası

Samsun'da sokak ortasında eski eşini çocuğunun önünde öldüresiye darp eden İbrahim Zarap hakkında verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası istinaf mahkemesince onandı.
6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarap, boşandığı eski eşi E. M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldürme teşebbüsüyle darp etmişti. Olaydan sonra tutuklanan İbrahim Zarap hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'mala zarar verme' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.
DHA'nın aktardığı üzere Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 Haziran tarihinde görülen karar duruşmasında tutuklu olarak yargılanan İbrahim Zarap, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi mahkemenin İbrahim Zarap hakkında verdiği 10 yıl 4 ay hapis cezasını onadı.
E. M.'nin avukatı İslam Gezer karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: