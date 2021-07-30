Boşandığı eşini öldüresiye darp eden İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis cezası

Samsun'da sokak ortasında eski eşini çocuğunun önünde öldüresiye darp eden İbrahim Zarap hakkında verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası istinaf mahkemesince onandı.

6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarap, boşandığı eski eşi E. M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldürme teşebbüsüyle darp etmişti. Olaydan sonra tutuklanan İbrahim Zarap hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'mala zarar verme' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

DHA'nın aktardığı üzere Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 Haziran tarihinde görülen karar duruşmasında tutuklu olarak yargılanan İbrahim Zarap, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi mahkemenin İbrahim Zarap hakkında verdiği 10 yıl 4 ay hapis cezasını onadı.



E. M.'nin avukatı İslam Gezer karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"1. Ceza Dairesi kararı onadı ve sanık müdafinin istinaf taleplerini esastan reddederek dosyada eksik herhangi bir inceleme bulunmadığı yönünde karar verdi. Dosya kapsamında karar lehimize olup sanığın cezasının artırılması yönünde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunulacağız"