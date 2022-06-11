Boşandığı eşi tarafından vurulmuştu: 'Tutuksuz yargılanmasın'

M.G.D., Eskişehir’de iki buçuk yıl önce boşandığı eşi Mete Arslanoğlu'nun 7 Haziran'da Tepebaşı ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında silahlı saldırısına uğramıştı.

Olay yerinde gözaltına alınan Arslanoğlu, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

'Bu tür insanların cezalarını çekmesini istiyorum'

ANKA'nın haberine göre avukat M.G.D.'nin iki kurşun isabet eden sol bacağında iki kırık, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise bir kırık tespit edildi. Ameliyata alınan genç kadının bacağına platin takıldığı öğrenildi. M.G.D. tedavisinin devam ettiği hastanede, şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşandığım eşim tarafından silahlı saldırıya uğradım. Her iki bacağımdan da yaralandım. Uzun bir ameliyat sürecinden sonra hala hastanedeyim ve tedavim devam etmekte. Her gün kadına şiddet haberlerini duyuyoruz. Ben de bir hukukçu olarak, bu işin içinde olmama rağmen böyle bir olaya maruz kalmam bunu bizzat yaşamam gerçekten olayın ne kadar önemli olduğunu, bu tür insanların dışarıda olması, bu tür insanların cesaretlenmesi, bu tür insanların elini kolunu sallaya sallaya, sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil. Bu tür insanların cezalarını çekmesini istiyorum. Asla ve asla tutuksuz yargılanmasını istemiyorum."