Boşandığı eşi tarafından vurulmuştu: 'Tutuksuz yargılanmasın'

M.G.D., Eskişehir’de iki buçuk yıl önce boşandığı eşi Mete Arslanoğlu'nun 7 Haziran'da Tepebaşı ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında silahlı saldırısına uğramıştı.
Olay yerinde gözaltına alınan Arslanoğlu, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
'Bu tür insanların cezalarını çekmesini istiyorum'
ANKA'nın haberine göre avukat M.G.D.'nin iki kurşun isabet eden sol bacağında iki kırık, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise bir kırık tespit edildi. Ameliyata alınan genç kadının bacağına platin takıldığı öğrenildi. M.G.D. tedavisinin devam ettiği hastanede, şu açıklamayı yaptı: