Boşandığı eşi tarafından sopayla darp edilerek öldürülen kadın toprağa verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir yıl önce boşandığı Mükerrem Başarmak tarafından sopayla darp edilerek öldürülen 39 yaşındaki Ayşe Çetin için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Altınordu'nun Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde dün 48 yaşındaki Mükerrem Başarmak tarafından darp edilen ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Ayşe Çetin'in cenazesi Korgan ilçesinde düzenlenen törenin ardından Karakoyun Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Uzaklaştırma kararı vardı

Ayşe Çetin'in, 4 Temmuz 2022'de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra ise şikayetini geri çektiği belirtildi. Mükerrem Başarmak'ın rahatsız etmeye devam etmesi üzerine yeniden mahkemeye başvuran kadının 25 Temmuz 2022'de 2 aylık uzaklaştırma kararı aldığı öğrenilmişti.

Başarmak dün sevk edildiği Ordu Adliyesi'nde tutuklanmıştı.