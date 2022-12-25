Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında vurulan Pelin Ceylan yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi üzerinde 12 Aralık'ta Mehmet Eroğlu, eski eşi Pelin Ceylan'ı tabancayla ateş ederek ağır yaralamıştı.

Ceylan hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Mehmet Eroğlu tutuklanmıştı.

Yaklaşık 12 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Ceylan'dan dün kötü haber geldi. Ceylan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Pelin Ceylan'ın cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA'nın haberine göre komşusu Banu Lökbaş, Ceylan'ın hayat dolu birisi olduğunu belirterek, "2 yıldır komşuyduk. Her gün birbirimize gider gelirdik. Çok erken oldu, üzdü bizi. Çocuklarını çok severdi" diye konuştu.