Kadına yönelik silahlı saldırıya Ayrancı KDK'dan tepki

Ankara'da Çankaya'nın Ayrancı semtinde dün bir kadın sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Eski eşine kurşun yağdıran adam polis tarafından gözaltına alındı.

Komşularının paylaştığı bilgilere göre bir sene önce boşanan kadın eski eşi tarafından tehdit ve şiddete maruz kalıyordu.

Olay sonrası Ayrancı Mahallesi Muhtarı Elif Doğan'ın kadının çocuklarıyla ilgilendiği ve çocukların henüz olaydan haberlerinin olmadığı öğrenildi.

Yaralı olarak Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadın yoğun bakımda tutuluyor.

Olaya tepki gösteren Ayrancı Kadın Dayanışma Komitesi, çocuk istismarcısı tarikatları korumaya çalışanların kadına yönelik saldırganlığı cesaretlendiğine işaret etti.

Ayrancı semtindeki kadınları ses yükseltmeye çağıran açıklamada şunlar söylendi:

"Semtimizde bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Bir yıl önce ayrıldığı ve kendisine şiddet uygulayan eski eşinin onu öldürmek üzere Hoşdere Caddesi’nde üzerine kurşun yağdırdığını öğrendik.

Kadın cinayetlerini 'Yazık' diyerek geçiştiren, 'Başka yerde olur, bizim semtimizde olmaz' diyerek kendisini rahatlatanlara sesleniyoruz: Sinsi gericilik, kadın düşmanlığı, zayıf olanı ezme güdüsü her yerde kol geziyor.

Onlara bu cesareti veren, çocuk istismarı olduğunda bile 'Aman tarikatlara dokunulmasın' diyenlerdir.

Ama bunun karşısında duracak, örgütlenecek, bunlara göz açtırmamanın yollarını bulacak kadınlar var!

Semtimizde yaşanan saldırının geçiştirilmesine izin vermeyelim.

Cinayete teşebbüs eden saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olalım.

Saldırıda yaralanan kadın arkadaşımızı, çocuklarını, ailesini, bu şiddete şahit olan komşularımızı yalnız bırakmayalım

Ayrancı Kadın Dayanışma Komitesi olarak tüm Ayrancılı kadınları zaman kaybetmeden yan yana gelmeye ve ses yükseltmeye çağırıyoruz!"