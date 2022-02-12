Boş su kuyusuna 600 lira elektrik faturası geldi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ereğli ilçesine bağlı Yeniköy bölgesinde çiftçilerle bir araya geldi. Gürer’e yaşadığı sorunları anlatan Yeniköylü çiftçi Salim Ulucan gübre ve tohum fiyatlarının aşırı derecede artması nedeniyle bu yıl gerektiği kadar ekim yapamadıklarından yakındı.

Ekim yaptıkları tarlalara gübre atamadıklarını ifade eden Sami Ulucan, gelirin gideri kurtarmadığını belirtti. Boş olan sulama suyu kuyusuna 600 lira tutarında elektrik faturası geldiğini anlatan Salim Ulucan, “İki ay sonra sulama sezonu başlayacak; o zaman ne kadar fatura gelecek tahmin bile etmek istemiyorum, çok korkuyorum” diyerek artan elektrik maliyetlerine tepki gösterdi.