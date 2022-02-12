Boş baklavadan sonra şimdi de boş tost: İki liraya satıyorlar

Gaziantep’li bir tostçu, ekmeğin arasına ketçap ve biber koyarak yaptığı ‘Boş Tostu' 2 TL’den satınca gündem oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, bir süre önce sosyal medya hesabından, “Sadece 1 dilim, evet yanlış duymadınız 1 dilim kaşar ve 1 dilim sucuk maliyeti 2 TL. Esnaf bu maliyetle nasıl iş yapacak. Allah sonumuzu hayır etsin” paylaşımı yapan tostçu Erol, satışa sunduğu boş tostla ilgili ise şunları söyledi:

"Bu tostu ben çırak olarak tostçuluğa başladığım 2000 yılında o zamanın parası 100 kuruşa satıyordum. Kötü bir tost da değil aslında. Aradan geçen 22 yılda boş tostun fiyatı da yaklaşık 20 kat artmış. 22 yıl önce bu tosttan çok satardık. Amacımız, hem insanlara nostalji yaşatmak, hem de, her şeyin ateş pahası olduğu bir dönemde insanlara değişik bir alternatif sunmak."