Zamlar baklavayı da vurdu: ‘Boş baklava’

Birçok ürünün fiyatı fahiş biçimde artınca esnaf da kendince farklı çözümler üretmeye başladı. Bunun son örneği ise bir tatlıcıdan geldi. Maliyet ve kuruyemişin fiyatının artması nedeniyle tasarruf etmek isteyen bir esnaf, içerisinde herhangi bir ürünün olmadığı “boş baklavayı” tezgaha sürdü. Sosyal medyada yayılan fotoğrafa göre, boş baklavanın kilosu 19.90’dan satılıyor.

'Bunu da gördük'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, boş baklavanın fotoğrafını paylaşarak “Bunu da gördük, boş baklava…” notunu düştü.

Can Yılmaz'dan 'boş baklava' paylaşımı

Sosyal medyada gündeme gelen 'boş baklava' görselini Twitter hesabından paylaşan Can Yılmaz, "İçeriği yiyenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim? Müthiş bir Ar-ge ürünü" dedi.