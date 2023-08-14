Boş arazide poşet içinde bebek cesedi bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arazide bebek cesedi bulundu.

Küçükkızılhisar Mahallesi'nde poşetin içerisindeki cesedi fark eden yurttaşlar, durumu polise bildirdi. Polisin talebi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, cesedin bebeğe ait olduğunu belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Bebek cesedinin, birkaç gün önce bölgeye bırakıldığı ve sahipsiz köpekler tarafından parçalandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)