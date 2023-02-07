Borsada satışlar derinleşti, devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde düşüşün yüzde 5'i bulmasının ardından devre kesici uyguladı.

Açılışa göre yüzde 4,71 değer kaybeden BIST 100'ün işlem gördüğü puan 12.30 itibarıyla 4697'ye kadar geriledi.

Borsa'da dün de gün içerisinde yüzde 4'e varan düşüşler yaşanmıştı.

Çimento hisselerinde depremin ardından başlayan yükseliş bugün de devam etti.

Borsa İstanbul'da işlemler, saat 12.41'de kaldığı yerden devam etti. Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 12.11.30'da da devreye girmiş ve ardından sürekli işlemlere 12.41'de tekrar başlanmıştı.

Borsa İstanbul, borsada işlemlerin saat 13.34'ten itibaren tekrar açılacağını duyurdu. Pay Piyasasında saat 13.24.18'de tek fiyat emir toplamanın başlayacağı kaydedilen açıklamada, 13.29.18'de eşleştirme yapılacağı ve 13.34.18'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.