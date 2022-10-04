Borsada manipülasyon yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 kişinin Borsa İstanbul'da "manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiklerinin" tespit edildiğini duyurmuştu. Söz konusu kişilerin yakalanması için yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurtdışında olduğu tespit edilmişti.

8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. (İHA)