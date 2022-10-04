Cemaat operasyonları: 35 gözaltı, 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Cemaat'in esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında Cemaat'in sohbet ve toplantılarına katılarak himmet adı altında yardımda bulunduklarına dair ByLock yazışmaları ve tanık ifadeleri bulunanan, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 16 kişi hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanılı operasyon kararı verildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda ise haklarında yakalama kararı bulunan 40 kişinin 35’i gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin 'FETÖ’nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ileri sürüldü.