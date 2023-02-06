Borsada açığa satış işlemleri yasaklandı

Borsa İstanbul geçici olarak açığa satış işlemlerinin yasaklanması da dahil olmak üzere bir dizi tedbir açıkladı.

Buna göre, 6 Şubat tarihinden itibaren geçici olarak; açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildi.

Yeni tedbirlere göre, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması ve mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi kararlaştırıldı.

Deprem bölgesindeki 8 şirketin işlemleri durduruldu

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Bu şirketler şöyle sıralandı: SASA (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar), BOSSA, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, SANKO, Hateks, İskenderun Demir Çelik, Arsan Tekstil, Rubenis Tekstil.

Adana Sanayi Odası Başkanı'ndan fabrikalarla ilgili açıklama

Öte yandan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, BloombergHT'ye yaptığı açıklamada "Birçok işletme tatil edildi bugün, fabrikalarımız güvenli, tek kat çünkü, isteyenler gelsin burada yaşayabilirler dedik" dedi.