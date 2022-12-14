Borsa İstanbul'da 'İmamoğlu' kararı sonrası son durum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' süreci başlamış oldu.

İmamoğlu'na hapis cezası kararının ardından BIST 100'de günlük düşüş yüzde 4'e ulaştı.

Habertürk'ün aktardığına göre; Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.302,14 puana taşımıştı. Dolar/TL sığ piyasada yatay bir seyir izledi. Karar öncesi 18.6370 seviyelerinde bulunan kur kararla 18.6484'e çıktı ardından 18.61'e kadar geri çekildi.