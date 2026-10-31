Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Fon krizi durulmuyor.

İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltı alındı.

Ergun'un gözaltına alınma sebebinin “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet” olduğu belirtildi.

Ergun 2021 yılında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Ergun daha önce Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Tüm ayrıntılarıyla fon vurgunu dosyası

Bir sabah uyanıyorsunuz. Biriktirdiğiniz para hesabınızda duruyor, ama çekemiyorsunuz. Size söylenen tek söz, “Bekleyin.” Yüz binlerce insanın başına gelen buydu. Peki, bekleyenler kaybederken kimler kazandı? Fon vurgunu dosyası tüm ayrıntılarıyla soL TV’de.



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