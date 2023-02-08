Borsa depremin üçüncü gününde de kepenk kapattı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra kapanmaması tepki çeken Borsa İstanbul’da düşüşün yüzde 5’e ulaşmasının ardından işlemler bir kez daha geçici olarak durduruldu.

Güne kayıpla başlayan BIST 100 endeksi 4 bin 482 puana geriledi. Endeksteki erime yüzde 5’i bulunca, 10.12’de devre kesici uygulandı.

İşlemlerin 10.42’de yeniden başlamasıyla düşüş bu kez yüzde 7’yi aştı. Endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez kullanıldı.

Çimento hisseleri durdurulamıyor

Depremin ardından üç günde yüzde 16'yı bulan kayıplara rağmen çimento hisselerindeki yükseliş sürüyor.

Getirilen kısıtlamalara rağmen bu sabah saat 10.12 itibarıyla Nuh Çimento yüzde 8,25, Konya Çimento yüzde 6,85, Afyon Çimento yüzde 6,38, Çimbeton yüzde 5,59 artıdaydı.