Borrell: Putin ve Lavrov'a yaptırımlar uygulayacağız

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, açıklamalarda bulundu.
Putin ve Lavrov'a yaptırımlar uygulayacaklarını duyuran Borrell'in açıklamalarının satır başları şöyle:
- Putin ve Lavrov'a yaptırımlar uygulayacağız.
- BM Genel Kurulu'na kınamayı tartışacağız. O zaman, kaç ülkenin destek verdiğini göreceğiz.
- Çin lideri ile görüştüm.
- Rusya, BM Genel Sekreteri'ne hakaret ile saldırıda bulunuyor.
- BM dışında da ilk tepkileri görüyoruz.
- Avrupa Konseyi'nde Rusya'nın temsiliyeti askıya alındı. Bu Rusya'nın örgütten kovulması anlamına gelmiyor.
- Şampiyonlar Ligi Finali ve Formula 1 yarışı Rusya'da yapılmayacak.
- Moldova, Gürcistan ve Balkanlar'a destek vereceğiz. Balkanlar'a odaklanacağız. Ülkelerin istikrarını destekliyoruz.