Borrell: Putin ve Lavrov'a yaptırımlar uygulayacağız

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Rusya, BM Genel Sekreteri'ne hakaret ile saldırıda bulunuyor. Putin ve Lavrov'a yaptırımlar uygulayacağız' dedi.

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, açıklamalarda bulundu.

Putin ve Lavrov'a yaptırımlar uygulayacaklarını duyuran Borrell'in açıklamalarının satır başları şöyle:

  • Putin ve Lavrov'a yaptırımlar uygulayacağız.
  • BM Genel Kurulu'na kınamayı tartışacağız. O zaman, kaç ülkenin destek verdiğini göreceğiz.
  • Çin lideri ile görüştüm.
  • Rusya, BM Genel Sekreteri'ne hakaret ile saldırıda bulunuyor.
  • BM dışında da ilk tepkileri görüyoruz.
  • Avrupa Konseyi'nde Rusya'nın temsiliyeti askıya alındı. Bu Rusya'nın örgütten kovulması anlamına gelmiyor. 
  • Şampiyonlar Ligi Finali ve Formula 1 yarışı Rusya'da yapılmayacak.
  • Moldova, Gürcistan ve Balkanlar'a destek vereceğiz. Balkanlar'a odaklanacağız. Ülkelerin istikrarını destekliyoruz.

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