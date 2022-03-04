Borrell: Avrupa Rusya gazını bir anda terk edemez

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Rusya gazını bir anda kesemeyeceğini söyledi.

Brüksel'de gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan Josep Borrell, Avrupa'nın Rusya gazına bağımlılığı hakkında, "Rusya'dan gaz tedariği birkaç gün içinde terk edilemez, ancak AB alımları hızla kesmeye çalışacak" dedi.

Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları güçlendireceğini, daha fazla Rusya bankasının SWIFT'ten çıkarılmayı planlandığını sözlerine ekledi.

Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile görüştüğünü açıkladı. Borrell, "Rusya, konutları, okulları, hastaneleri ve diğer sivil altyapıları bombalıyor. Görünüşe göre Ukrayna'yı yok etmek istiyorlar" dedi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Ukrayna'da insani koridorun acilen açılması gerektiğini belirterek, "Israrla insani koridorun açılmasını talep ediyoruz. Uluslararası Kızılhaç, Ukrayna’ya erişime sahip değil. Ukrayna halkına erişim fırsatına sahip olabilmek amacıyla Kızılhaç için koridorlara ihtiyacımız var” dedi.