Bornova'da balıkçıları denetleyen su ürünleri mühendislerine saldırı

İzmir'de Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan dört su ürünleri mühendisi, şikâyet üzerine gittikleri pazar yerinde yaptıkları su ürünleri denetimi sırasında idari ceza uygulaması yapmak istedikleri sırada balıkçıların saldırısına uğradı.

Görevlilerden ikisinin darp sonucu ciddi yaralandığı belirtildi. Dört görevlinin de pazar yerinde tehdit ve hakarete uğradıkları aktarıldı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Tarım Orkam-Sen ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir şube başkanları Çağdaş Topal ve Dr. Hakan Çakıcı, kamu emekçilerine yapılan ve her geçen gün daha da artan her türlü zorbalığa ve şiddete karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Açıklamada, yapılan denetim sayısından önce, denetime giden görevlilerin can güvenliğinin önemsenmesi ve şiddette cezasızlık politikalarının son bulması, Hükmün Geri Bırakılması ile geçiştirilmemesi gerektiği belirtildi.