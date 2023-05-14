Bornova Anadolu Lisesi'nden seçim kararı: Yurt çıkış izinleri iptal edildi

İzmir'in köklü okullarından olan Bornova Anadolu Lisesi'nin yurdunda, öğrencilerin hafta sonu izni Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle iptal edildi.

Oy kullanma hakkı bulunan reşit öğrencilerin oy kullanabilmesi için yaklaşık 1 saatlik izin verilirken, reşit olmayan öğrencilerin ise yurttan çıkışı tamamen yasaklandı. Öğrencilerin evci izninde ise herhangi bir değişiklik olmadığı öğrenildi.

soL Haber'e konuşan öğrenciler, her seçmenin oy kullandığı sandığın sayımını takip etme hakkı olduğunu belirterek, söz konusu haklarının gasp edildiğini aktardı.

Söz konusu kararın ardından Bornova Anadalu Lisesi'nin yurtlardan sorumlu Müdür Yardımcısı Yusuf Memoğlu'nun 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında AKP'den İzmir milletvekili aday adayı olmuş olması dikkat çekti.