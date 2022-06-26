Boris Johnson: Ülkesinden ayrılması gerekirse Zelenskiy'i ağırlamaktan onur duyarız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson G7 Zirvesi için bulunduğu Almanya'da, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ülkesinden ayrılması gerektiğini hissederse "İngiltere'nin ağırlamaktan onur duyacağını" söyledi. Boris Johnson, G7 ülkelerinin birlikte hareket etmesinin Ukrayna için önemli olduğunu dile getirdi.

Reuters'in haberine göre, İngiltere Başbakanı Johnson, "Volodimir Zelenskiy'in korkunç bir dönemde ülkesine ve dünya kamuoyuna liderlik etme konusunda kesinlikle harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Eğer Ukrayna'dan ayrılması gerekirse, o zaman İngiltere onu ağırlamaktan onur duyacaktır" dedi.

Boris Johnson ayrıca, Rusya-Ukrayna krizinde Batı'nın geri adım atmasının ağır sonuçları olacağını belirterek, "Ancak geri adım atmanın bedeli, Putin'in başarılı olmasına, Ukrayna'nın büyük kısımlarını ele geçirmesine ve fetih programına devam etmesine izin verilmesine yol açar. Bu bedel çok ama çok daha yüksek. Buradaki herkes bunu anlıyor" dedi.