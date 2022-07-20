Boris Johnson son kez konuştu: 'Hasta la vista baby!'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifasının ardından parlamentoda yaptığı son konuşmada, İspanyolca "elveda bebeğim" anlamınaa "Hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı, Covid-19 pandemisindeki yönetimi ve Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" olarak öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı" dedi. Johnson, Terminatör filminden "Hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.

Boris Johnson, 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Muhafazakar Parti'de bugün yapılan parti başkanlığı ve başbakanlık oylamasında, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss sona kalan iki aday oldu.