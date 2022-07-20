İngiltere'de başbakanlık için 2 aday aldı: Son oylama Sunak ve Truss arasında olacak

İngiltere'deki Muhafazakar Parti içerisindeki başbakanlık oylamasında bir aday daha elendi. Yapılan son oylamada Rishi Sunak ve Liz Truss başbakanlık için son adaylar oldu.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni başkanını ve ülkenin yeni başbakanı belirlemek üzere yapılan son oylamada aday sayısı 2'ye düşmüş oldu.. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 137 oy, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın ise 113 oy alarak seçim yarışına devam ederken, 105 oy alan Ticaret Bakanı Penny Mordaunt seçim yarışından elendi.