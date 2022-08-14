Boris Johnson eski işine geri dönebilir

Hükümetteki skandallar sonrası istifasını duyuran İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın görevinden ayrıldıktan sonra köşe yazarlığına dönmesi bekleniyor. Daily Mail gazetesinin Johnson’a şimdiden teklif götürdüğü iddia edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Daily Mail başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından gazete köşe yazarlığı yapması için Johnson'a ulaştığı belirtildi.

Johnson’ın görevi bıraktıktan sonra gelirinin 84 bin pounda düşeceği, bu durumda da yeni gelir kaynakları bulması gerekeceği belirtildi.

Johnson konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, başbakanlığa kadar siyasi kariyerinin çoğunda Daily Telegraph için köşe yazıyordu.