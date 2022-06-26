Boris Johnson 2030'ların ortasına kadar iktidarda kalmak istiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, istifa çağrılarının bir temeli olmadığını, 2030'ların ortasına kadar iktidarda kalmayı planladığını söyledi. Johnson, İngiltere'nin son 200 yılında en uzun sürede iktidarda kalan isim olmayı arzuladığını dile getirdi.

Boris Johnson Haziran ayı başında Muhafazakâr Parti içerisinde yapılan güvenoyu yoklamasını yüzde 41 oranında aleyhine oya karşın geçmişti. Bu sayede Johnson'ın parti liderliği güvenceye alındı. Partisinin kurallarına göre, güvenoyu aldığı için Johnson'ın karşısına gelecek bir sene boyunca parti içerisinden herhangi bir rakip çıkamayacak.

Reuters'in haberine göre, iki Muhafazakâr Parti milletvekilinin görevlerinden alınmasının ardından Cuma günü yapılan ara seçimlerde, Muhafazakâr Parti adayları kaybetti. Muhafazakâr Parti milletvekillerinden birisi hakkında cinsel saldırı, diğeri hakkındaysa parlamentoda pornografi içerik izlediği için soruşturma başlatılarak, milletvekilleri düşürülmüştü. Bu durum Johnson'a yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

Johnson dün yaptığı konuşmada, "Şu anda üçüncü dönem hakkında aktif olarak düşünüyorum, o zaman ne olabileceğini bilemeyiz. Ama zamanı gelince bu kararı tekrardan gözden geçireceğim. Üçüncü dönemle birlikte 2030'ların ortasına kadar ülkeyi yönetmek istiyorum" dedi.

İngiltere'deki bir sonraki genel seçim Aralık 2024'te gerçekleşecek. Johnson 2024'teki seçimi kazanırsa, hedefi için ayrıca 2029'da düzenlenecek seçimleri de kazanmak zorunda. 2031'e kadar başbakanlık görevinde kalması halinde, Margaret Thatcher ve Robert Banks Jenkinson'ın en uzun başbakanlık sürelerini geride bırakabilir.